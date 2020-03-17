Прем'єр Чехії закликав ЄС відкласти "зелену угоду" через коронавірус

Фото: Андрій Бабиш (youtube.com/XTV s.r.o.)

За словами Андрія Бабиша, Європа повинна бути зосереджена на боротьбі з вірусом

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш закликав Європейський союз відкласти "зелену угоду", яка спрямована на скорочення викидів парникових газів за спалах коронавірусу у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Він додав, що Європа повинна бути зосереджена на боротьбі з вірусом.

"Європі коштує зараз забути про "зелену угоду" і сфокусуватися на боротьбі з коронавірусом... Європа зараз є епіцентром розповсюдження коронавіруса у світі", - зазначив чеський прем'єр.

У березні Євросоюз представив проект "зеленої угоди". У ньому, зокрема, передбачається зобов'язання учасників досягти нульових викидів парникових газів до 2050 року.

Нагадаємо, 5 березня Рада Євросоюзу схвалила довгострокову стратегію розвитку з урахуванням зниження рівня викидів парникових газів. У стратегії йдеться про прихильність ЄС і його членів Паризької кліматичної угоди та її довгостроковим цілям.

Крім того, Кабміном створив міжвідомчу робочу групу з подолання наслідків зміни клімату. Група буде напрацьовувати порядку денного для зменшення рівня викидів в рамках Паризького угоди.