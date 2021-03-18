Прем'єр Британії заявив, що вже завтра зробить щеплення вакциною AstraZeneca

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував щеплення вакциною AstraZeneca в рамках отримання першої дози. Політик заявив, що відвідає центр вакцинації вже завтра.
Про це він заявив в ході брифінгу, передає Sky News.
"Я отримаю свою (першу дозу вакцини) завтра в центрі, який наразі використовує вакцину Oxford/AstraZeneca", - заявив Джонсон.
Нагадаємо, низка країн, серед яких Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
В Норвегії вчені з'ясували, що вакцина проти коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію. Надалі вона може вести до утворення тромбів.
Однак 18 березня Європейське агентство з контролю медикаментів (EMA) схвалило подальшу вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Регулятор не виявив можливість збільшення ризику тромбозу від застосування вакцини.
Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.
Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.
16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca.
Також Бельгія та Естонія заявили, що не будуть зупиняти вакцинацію від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca.