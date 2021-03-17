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Прем'єр Британії заявив, що "дуже скоро" зробить щеплення вакциною AstraZeneca

Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що "дуже скоро" зробить щеплення вакциною компанії Oxford-AstraZeneca. Заява пролунала на тлі призупинення низкою країн використання цієї вакцини після побоювань щодо можливих побічних ефектів.

Про це повідомляє Sky News.

"Я можу сказати щодо вакцини Oxford-AstraZeneca. Я сам дуже скоро отримаю укол…і це буде безумовно вакцина Oxford-AstraZeneca", - сказав Джонсон.

Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів (ЕМА) 16 березня заявило, що "немає жодних ознак" того, що вакцина проти коронавірусу AstraZeneca є причиною появи тромбів. На 18 березня регулятор скликає позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій.

Раніше ЕМА також спростовувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.

Низка країн, серед яких Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також Бельгія та Естонія заявили, що не будуть зупиняти вакцинацію від коронавірусу вакциною від AstraZeneca.

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