Прем'єр Британії шокована звісткою про смерть постраждалої від "Новачка"

Тереза Мей заявила, що "приголомшена і шокована"

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що "приголомшена і шокована" смертю Дон Стерджес - 44-річної жінки, яка постраждала при отруєнні у місті Еймсбері. Про це повідомляє Sky News.

"Поліція і співробітники служб безпеки невідкладно займаються встановленням фактів цього інциденту, який тепер розслідується як вбивство. Уряд прагне забезпечити повну підтримку місцевому населенню по мірі того, як вона займається цією трагедією ", - сказала вона.

Зазначимо, 44-річна Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері (графство Вілтшир) в критичному стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дон Стерджес, що отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла.

Співробітники правоохоронних органів почали розслідувати подію як убивство.