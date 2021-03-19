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Прем'єр Британії зробив COVID-щеплення препаратом AstraZeneca

Автор: Лера Полищук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca.

Про це Джонсон повідомив у Twitter.

"Я тільки що отримав свою першу дозу вакцини Oxford / AstraZeneca. Спасибі всім видатним вченим, працівникам NHS та волонтерам, які допомогли в цьому", - написав він.

За це Джонсон додав, що вакцинація є кращим способом, щоб "повернутися до життя, за яким ми так сильно скучили".

Нагадаємо, раніше Європейського агентства з контролю медикаментів (EMA) заявило про безпеку вакцини AstraZeneca після додаткових досліджень інформації про можливу появу тромбозу. Після цього ряд країн оголосили про відновлення вакцинації даним препаратом.

Крім того, Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з безпеки вакцин прийшов до висновку, що користь вакцини AstraZeneca переважує ризики.

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