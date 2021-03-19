Прем'єр Британії зробив COVID-щеплення препаратом AstraZeneca

"Я тільки що отримав свою першу дозу вакцини Oxford / AstraZeneca. Спасибі всім видатним вченим, працівникам NHS та волонтерам, які допомогли в цьому", - написав він.

За це Джонсон додав, що вакцинація є кращим способом, щоб "повернутися до життя, за яким ми так сильно скучили".