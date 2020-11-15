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Прем'єр Британії, який у квітні перехворів на COVID-19, пішов на самоізоляцію

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон самоізолювався через контакт з хворим на коронавірус. Глава британського уряду працюватиме дистанційно зі своєї резиденції на Даунінг-стріт.

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Про це повідомляє агентство BBC News.

Джонсон нещодавно понад півгодини спілкувався з депутатом Лі Андерсеном, у якого після цього діагностували COVID-19. У прем'єра зараз немає симптомів захворювання.

"Прем'єр-міністр почувається добру, у нього немає симптомів COVID-19", - цитує агентство заяву прес-служби британського уряду.

Зазначимо, у квітні цього року у Бориса Джонсона підтвердили коронавірус. Глава британського уряду дуже важко переносив захворювання, його навіть довелося госпіталізувати.

Як писало РБК-Україна, хворий на коронавірус британський прем'єр потрапив до реанімації, де пробув дві доби, поки його стан не покращився.

Додамо, про одужання Джонсона стало відомо 26 квітня. Після виписки з лікарні, британський прем'єр повернувся до виконання своїх повноважень.

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Новини України ВеликобританияКоронавірусБорис Джонсон