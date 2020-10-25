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Прем'єр Болгарії заразився коронавірусом

Автор: Олександр Білоус

У Борисова загальне нездужання через інфекцію

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заразився коронавірусом. Він відклав усі зустрічі і пішов на самоізоляцію ще до підтвердження діагнозу.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Після двох ПЛР-тестів сьогодні отримано позитивні результати на COVID-19. У мене загальне нездужання, зараз по рекомендації лікарів, я залишаюся на лікуванні вдома. Вся інформація про мої контакти передана в регіональну інспекцію охорони здоров'я. Я впевнений, що при дотриманні всіх заходів ми разом впораємося", - написав він.

Борисов повідомив, що відклав всі зустрічі і пішов на самоізоляцію ще в п'ятницю після того, як зараження коронавірусом підтвердилося у міністра регіонального розвитку і управління Миколи Нанкова, з якими він спілкувався.

Зазначимо, коронавірусом вже заразилися багато перших осіб держав. Зокрема, інфікування президента США Дональда Трампа викликало короткочасну паніку на світових біржах і призвело до зниження цін на нафту.

Нагадаємо, раніше ВООЗ зафіксувала антирекорд по добовому кількості нових випадків коронавірусу у всьому світі. За 22 жовтня підтвердили понад 423 819 випадків коронавірусу.

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