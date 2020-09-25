Прем'єр Білорусі просить підтримки у Росії

Білоруський прем'єр-міністр Роман Головченко заявив, що після президентських виборів Білорусь відчуває тиск з боку країн Заходу. Він вважає, що Білорусь зараз потребує підтримки Росії.

Про це повідомляє Euroradio.

За словами Головченко, наразі тиск на Білорусь з боку Заходу послабився, але досі не припиняються спроби втручання в справи країни з метою розхитування ситуації і протискування результату, який "не відповідає вибору народу".

"Для нас в цю мить дуже важлива дружня підтримка, яку ми бачимо з боку нашого найближчого союзника, Російської Федерації, і високо це цінуємо", - додав Головченко.

Нагадаємо, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз не визнає Лукашенка в якості легітимного президента і закликав Білорусь провести нові демократичні вибори. При цьому в ЄС зазначили, що зараз переглядають свої відносини з Білоруссю.

Після цього у Кремлі відреагували на невизнання легітимності Лукашенка з боку ЄС.