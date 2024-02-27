Премьер Словакии заявил, что ряд стран НАТО рассматривают отправку войск в Украину

Свое резонансное заявление он сделал накануне встречи европейских лидеров в Париже, в которой он принимал участие.

"Я ограничусь тем, что эти тезисы (в рамках подготовки к парижской встрече. - ред.) означают, что ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе. Я не могу сказать, с какой целью и что они должны там делать", - сказал Фицо на телевизионном брифинге после заседания Совета безопасности Словакии.

При этом он подчеркнул, что Словакия, как член ЕС и НАТО, не будет отправлять солдат в Украину. По его мнению, в Украине существует риск большой эскалации конфликта.

В командовании НАТО не предоставили официального комментария на высказывания Фицо.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чешская Республика не готовится отправлять ни одного солдата в Украину, "никто не должен об этом беспокоиться".

Ранее лидеры НАТО, включая президента США Джо Байдена, подчеркнули, что западный военный альянс хочет избежать прямого конфликта с Россией, который может привести к глобальной войне. А генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что "ни НАТО, ни союзники по НАТО, не являются стороной конфликта".

Парижская конференция по вопросам помощи Украине

В понедельник, 26 февраля, в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

После встречи президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине, но пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.

Также французский лидер отметил, что анонсировал создание партнерами и союзниками коалиции для поставки Украине ракет средней и большой дальности.

Ранее Макрон заявил, что лидеры Европы должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

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