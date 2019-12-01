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Прекрасні носики: Єфросиніна зачарувала ніжним фото з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.12.2019 - 22:58
Прекрасні носики: Єфросиніна зачарувала ніжним фото з синочком
Маша Єфросиніна (Фото: nstagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна спантеличила фанів "сімейним питанням"

Маша Єфросиніна показала чарівне фото з синочком Олександром. На чорно-білому знімку вдалося передати стільки яскравих емоцій та світлої радості, що не всяке кольорове може охопити. 40-річна співачка, телеведуча, громадський діяч у своєму Instagram в жартівливій формі почала міркувати про зовнішню схожість мами з дитиною.

Зірка тримає хлопчика на руках і щасливо посміхається, а малюк дарує радісну посмішку у відповідь.

Сашко став її другою дитиною від шлюбу з бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Сімейна пара також виховує доньку Нану, яка на 10 років старша за братика.

Прекрасні носики: Єфросиніна зачарувала ніжним фото з синочком

Маша Єфросиніна з сином Сашком (Фото: nstagram.com/mashaefrosinina)

"А моя мама стверджує, що ніс у Сашка мій. Ну, по-моєму, це очевидно..." - підписала Єфросиніна фото.

Користувачі мережі захоплюються неймовірно ніжним кадром і також із доброю іронією стали сперечатися про "спорідненість" носиків. Підписники Маші купають її в компліментах і зазначають - що-що, а от посмішка та блиск в очах у хлопчика поза всяких сумнівів від мами.

  • Маша, посмішка і блиск в очах - це точно від вас!
  • Ні, носи різні, ваш гострий, а у нього кирпатий!
  • Ви така красива;
  • Які ви чудові!
  • І посмішка;
  • Не твій! Але обидва класні!
  • Зате посмішка вже точно ваша!
  • Вилиці, посмішка ваші без сумнівів;
  • Носик і чарівна посмішка мамині!
  • Без сумніву, милашка мамин синочок!
  • Маша, ви - диво!
  • Прекрасні носики;
  • Він взагалі цілком ваш! Кровинка!

Прекрасні носики: Єфросиніна зачарувала ніжним фото з синочком

Скрін коментарів

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