Прекрасні носики: Єфросиніна зачарувала ніжним фото з синочком

Маша Єфросиніна (Фото: nstagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна спантеличила фанів "сімейним питанням"

Маша Єфросиніна показала чарівне фото з синочком Олександром. На чорно-білому знімку вдалося передати стільки яскравих емоцій та світлої радості, що не всяке кольорове може охопити. 40-річна співачка, телеведуча, громадський діяч у своєму Instagram в жартівливій формі почала міркувати про зовнішню схожість мами з дитиною.

Зірка тримає хлопчика на руках і щасливо посміхається, а малюк дарує радісну посмішку у відповідь.

Сашко став її другою дитиною від шлюбу з бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Сімейна пара також виховує доньку Нану, яка на 10 років старша за братика.

Маша Єфросиніна з сином Сашком (Фото: nstagram.com/mashaefrosinina)

"А моя мама стверджує, що ніс у Сашка мій. Ну, по-моєму, це очевидно..." - підписала Єфросиніна фото.

Користувачі мережі захоплюються неймовірно ніжним кадром і також із доброю іронією стали сперечатися про "спорідненість" носиків. Підписники Маші купають її в компліментах і зазначають - що-що, а от посмішка та блиск в очах у хлопчика поза всяких сумнівів від мами.

Маша, посмішка і блиск в очах - це точно від вас!

Ні, носи різні, ваш гострий, а у нього кирпатий!

Ви така красива;

Які ви чудові!

І посмішка;

Не твій! Але обидва класні!

Зате посмішка вже точно ваша!

Вилиці, посмішка ваші без сумнівів;

Носик і чарівна посмішка мамині!

Без сумніву, милашка мамин синочок!

Маша, ви - диво!

Прекрасні носики;

Він взагалі цілком ваш! Кровинка!

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що під час поїздки до Мексики Маша Єфросиніна зважилася спробувати місцевий екзотичний алкоголь. Наприклад, вона оцінила міцну настоянку на галюциногенному кактусі та поділилася відчуттями після її вживання.