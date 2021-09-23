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Наступник Ford Mondeo, що став кросовером, надійшов у продаж

Автор: Олександр Мороз

Компанія Ford почала приймати замовлення на новий купеподібний кросовер Evos. У разі виходу на ринок Європи новинка замінить модель Mondeo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PCAuto

Ford Evos дебютував на Шанхайському автосалоні і надійшов у продаж на китайському ринку. Автомобіль побудований на новій платформі FNV. Габарити купе-кросовера складають 4920х1920х1600 мм при довжині колісної бази 2945 міліметрів.

Зовні автомобіль відрізняється масивною радіаторною решіткою, великими 20-люймовими колесами, об'єднаними світлодіодною смугою фарами і пластиковим захисним обвісом.

У салоні-повністю цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйма і величезний витягнутий 27-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, що розтягнувся майже на всю передню панель. Топові версії отримають систему напівавтономного водіння.

Під капотом встановлений безальтернативний дволітровий турбомотор потужністю 238 к.с., який працює в парі з 8-діапазонною автоматичною коробкою передач. Витрата палива, за даними автовиробника, становить 7,5 літра на 100 км пробігу. Пізніше лінійку поповнить більш економічний гібрид.

У Китаї прийом замовлень на Ford Evos вже стартував. Перші автомобілі надійдуть дилерам найближчим часом. Потім новинка відправиться і на інші ринки. У Європі цей купе-кросовер повинен замінити Mondeo, хоча офіційного підтвердження від Ford поки не надходило.

Нагадаємо, що Ford оновив для європейського ринку сімейство автомобілів Fiesta сьомого покоління. Модель вперше отримала повністю світлодіодну оптику.

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Ford