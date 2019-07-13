Попередня люстрація була запроваджена за вбивства на Майдані, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко розповів про люстрацію 2014 року

Люстрація 2014 року стосувалась осіб, які були причетні до злочинів проти Майдану, голосували за диктаторські закони 16 січня і закликали Путіна ввести війська в Україну. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" нагадав у прямому ефірі телеканалу "Україна", коментуючи законопроект щодо люстрації, передає РБК-Україна.

"Коли я вперше почув, я подумав, що це жарт. Що це передвиборчий піар. Оскільки законопроект був внесений тоді, коли Верховна Рада була вже зачинена. Але зараз я бачу, що ситуація значно серйозніша", – застеріг Порошенко.

"Є спроба порівняти ситуацію 2014 і 2019 років. Коли була запроваджена попередня люстрація, і те, що запропонували зараз. Попередня люстрація була запроваджена за вбивства на Майдані і політичну відповідальність тих, хто був причетний або схвалював ці вбивства. Попередня люстрація була передбачена за вбивство Небесної сотні, за підтримку законів 16 січня. За команду, яка закликала Путіна ввести війська в Україну і тим самим сприяла легітимізації російської окупації Криму і Донбасу. Це злочини. Частина цих злочинів – включно з Януковичем – доведена і отримала вирок суду", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що його команда 5 років боронила державу, забезпечила інтеграцію у Європейський Союз і євроатлантичний альянс, створення армії, захист і створення духовного фундаменту держави.

"Вони придумали цю ініціативу для того, щоб розчистити дорогу у владу "п’ятій колоні", пану Портнову – співробітнику Януковича, пану Богдану і таким як вони. Сьогодні була відповідна реакція послів країн "Великої сімки" про категоричну неприйнятність цього", – сказав Порошенко.