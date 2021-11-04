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Попереджувальний постріл: в Європі за місяць COVID-захворюваність зросла на 55%

Автор: Сергій Пишкін

Лише за останні чотири тижні захворюваність на коронавірус у Європі зросла на 55%. У ВООЗ це назвали "попереджувальним пострілом" для світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами директора ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майка Раяна, в деяких країнах Європи відзначається ненайвищий рівень вакцинації, попри доступність препарату.

"Це попереджувальний постріл для світу – побачити, що відбувається в Європі, попри доступність вакцинації", - зауважив Раян.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що захворюванність в Європі повертається до рекордного рівня.

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ЄвропаКоронавірус