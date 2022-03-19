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"Уявіть, що на стадіоні тисячі трупів": Зеленський порівняв мітинг Путіна з армією РФ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський порівняв кількість присутніх на мітингу 18 березня на стадіоні в Москві на підтримку політики Путіна з російською армією. Він підкреслив, що війну потрібно закінчувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Сьогодні (18 березня - ред.) в Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. І я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що в цілому до мітингової активності в столиці Росії були залучені близько 200 тисяч осіб. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч - на стадіоні", - нагадав президент України.

Приблизно така ж кількість російських військових залучили у вторгненні в Україну.

"Просто уявіть, що на тому стадіоні в Москві - 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і покалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Трохи більше ніж через три тижні. Війну треба закінчувати. Пропозиції України - на столі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва в Москві. За його словами, настав час зустрічатися і говорити про мир.

Раніше повідомлялося, що досягти миру між Україною і Росією можна тільки при зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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Володимир Зеленський