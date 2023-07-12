Представлялись сотрудниками СБУ. В Харькове действовала банда грабителей

"Представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и разграбили их имущество под видом проведения вымышленных "обысков", - говорится в сообщении.

Так, в начале июля этого года участники банды совершили разбой на жилье харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. долларов США.

"Но этого лидеру группировки оказалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. долларов якобы для "закрытия" уголовного производства против него", - рассказали в СБУ.

В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего.

Сотрудники СБУ задержали организатора банды "на горячем" во время передачи ему всей суммы "дани" от потерпевшего.

По данным следствия, главным фигурантом оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.

При обыске у него изъята спецодежда со знаками разрешения СБУ, а также боевой пистолет ТТ с боекомплектом.

На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, ранее в Виннице задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности и предлагал за деньги "отмазывать" мужчин от призыва. За свои услуги он брал 3 тысячи долларов с клиента.