Представлялись сотрудниками СБУ. В Харькове действовала банда грабителей

СБУ обезвредила банду "оборотней", под видом сотрудников Службы безопасности. Они проводили "обыски", таким образом грабя людей в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины, вооруженные злоумышленники врывались в дома местных жителей и разграбили их имущество под видом проведения вымышленных "обысков", - говорится в сообщении.
Так, в начале июля этого года участники банды совершили разбой на жилье харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. долларов США.
"Но этого лидеру группировки оказалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. долларов якобы для "закрытия" уголовного производства против него", - рассказали в СБУ.
В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего.
Сотрудники СБУ задержали организатора банды "на горячем" во время передачи ему всей суммы "дани" от потерпевшего.
По данным следствия, главным фигурантом оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.
При обыске у него изъята спецодежда со знаками разрешения СБУ, а также боевой пистолет ТТ с боекомплектом.
На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное в условиях военного положения).
Пока он под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Как сообщалось, ранее в Виннице задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности и предлагал за деньги "отмазывать" мужчин от призыва. За свои услуги он брал 3 тысячи долларов с клиента.
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