Представлена рестайлінгова Mazda CX-5: оновлена зовнішність і тільки повний привід

Mazda показала рестайлінговий кросовер CX-5. Зміни звелися до невеликих доопрацювань дизайну, також є нововведення по частині техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mazda .

Кросовер Маzda CX - 5 поточного покоління випускається з 2016 року і за цей час пережив кілька дрібних технічних модернізацій. Але ось рестайлінг - зі змінами в зовнішності - підготовлено тільки зараз, для CX-5 2022 модельного року.

Оновлена Mazda CX-5 (Фото: mazda-press.com)

Правда, за великим рахунком дизайн змінився не сильно. В очі кидаються нові фари та ліхтарі, видозмінений малюнок радіаторної решітки. Також оновилися бампери: наприклад, спереду більше немає чорних секцій, що обрамляли протитуманні фари. Для порівняння нижче показаний поточний варіант CX-5.

Mazda CX-5 до оновлення (Фото: Вадим Добровольський / РБК-Україна)

Крім того, з'явився новий стайлінг-пакет GT Sport. Відмінності такої версії - пофарбований в колір кузова обвіс (колісні арки та пороги). Раніше ці елементи могли бути тільки чорними або сірими.

Оновлена Mazda CX-5 у виконанні GT Sport (Фото: mazda-press.com)

В інтер'єрі ще менше нововведень. Головне - новий дисплей мультимедіа діагоналлю 10,25 дюйма. Втім, він буде в новинку тільки на деяких ринках (включаючи український), адже сама нова система дебютувала ще минулого року. Правда, в оснащенні з'явилися більш комфортні сидіння, а для дорогих версій використовується обробка шкірою Nappa.

Двигуни й зовсім не помінялися. Як і раніше, кросовер в Європі буде пропонуватися з бензиновими "четвірками" Skyactiv-G об'ємом 2 і 2,5 л (165 і 194 к.с.) і 150-сильним дизелем Skyactiv-D 2.2 В Україні доступні тільки бензинові мотори й навряд чи ця ситуація зміниться після появи у нас рестайлінгової машини. Для Північної Америки моторна гамма позначена також тільки бензиновими двигунами - атмосферним Skyactiv-G 2.5 на 190 "сил" і турбованим Skyactiv-G 2.5 на 230 "сил".

Замало нововведень? Не поспішайте. Головні доопрацювання торкнулися шасі. Підвіска переналаштована (нові підрамники та пружні елементи), що, як заявляють в компанії, дозволило поліпшити керованість і заодно знизити рівень шуму і вібрацій в салоні. А шестиступеневий "автомат" став працювати швидше.

Крім того, з'явилася система Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), що дозволила розширити список їздових режимів - зокрема, до спортивного додався позашляховий.

Окремо зроблено акцент, що відтепер CX-5 буде виключно повнопривідною навіть у базовій комплектації. Правда, що це торкнеться тільки США. Примітно, що кросовер і раніше на окремих був доступний тільки у версії 4х4.

Спочатку - вже взимку - рестайлінговий кросовер з'явиться на ринку США. Трохи пізніше стартують продажі в Європі, а там прийде черга України.