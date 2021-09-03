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Представлена батарея для електромобілів з часом зарядки усього 10 хвилин

Автор: Константин Широкун

Ізраїльська компанія StoreDot анонсувала першу в світі батарею форм-фактору 4680. Час зарядки такої батареї - усього 10 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на StoreDot.

Серійне виробництво інноваційної батареї може початися в 2024 році. Компанія заявляє, що в батареях використовується форм-фактор елемента 4680, який в цьому році раніше анонсувала Tesla.

Циліндричні елементи можуть накопичувати більше енергії для збільшення запасу хода. І здатні заряджатися від 0 до 100% за 10 хвилин. У випадку з StoreDot вони ще й коштують не більше, ніж стандартні батареї.

При розробці конструкції 4680 довелося зіткнутися з серйозними проблемами. Циліндричний формат комірки потребував унікальної хімічної адаптації для боротьби з внутрішнім тиском, виділенням газу і потенційного витоку.

На розробку батарей у компанії пішло три роки. Дослідження проводилися у співпраці з вченими Варвікського університету і фахівцями British Petroleum.

Зараз компанія веде переговори з низкою автовиробників, аби розпочати серійне виробницво іноваційної батареї. Ця технологія також може бути застосована до акумуляторних елементів у вигляді пакетів. Про співпрацю з StoreDot минулого тижня заявив Daimler.

Інноваційний хімічний склад акумуляторних елементів з переважанням кремнію може бути адаптований до різних форматів упаковки відповідно до мінливих потреб ринку. Циліндричні осередки спроектовані так, щоб бути безпечними і надійними.

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