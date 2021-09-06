Представлений перший електричний Maybach: ним став концептуальний кросовер EQS

Компанія Mercedes-офіційно представила концепт електричного кросовера Mercedes-Maybach EQS. Серійне виробництво новинки розпочнеться у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.
Концептуальний Mercedes-Maybach EQS є передвісником серійного електричного кросовера, який повинен з'явитися у 2023 році. Розкішний електромобіль з двоколірним кузовом пофарбований в кольори Zircon Red і Obsidian Black Metallic.
Що стосується дверей, вони повністю автоматичні, і ручки висуваються в міру наближення водія з ключем. Водійські двері відкриється автоматично, з брелока також можна буде дистанційно відкривати задні двері.
Також повідомляється, що у нових електричних кросоверів з трипроменевою зіркою запас ходу на одному заряді батареї складе не менше 600 км.
Раніше повідомлялося, що представлений електричний Mercedes-Benz Гелендваген. Серійна версія електричного G-Class дебютує протягом року, приєднавшись до лінійки електромобілів Mercedes EQ
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