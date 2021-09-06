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Представлений перший електричний Maybach: ним став концептуальний кросовер EQS

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Понеділок 06 вересня 2021 08:15
Представлений перший електричний Maybach: ним став концептуальний кросовер EQS Фото: Mercedes-Maybach EQS (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-офіційно представила концепт електричного кросовера Mercedes-Maybach EQS. Серійне виробництво новинки розпочнеться у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Концептуальний Mercedes-Maybach EQS є передвісником серійного електричного кросовера, який повинен з'явитися у 2023 році. Розкішний електромобіль з двоколірним кузовом пофарбований в кольори Zircon Red і Obsidian Black Metallic.

Представлений перший електричний Maybach: ним став концептуальний кросовер EQSОсобливу увагу на себе звертають масивні 24-дюймові коліса. Модель також оснащена підніжками з оптимізованими аеродинамічними характеристиками й дверними ручками, які ховаються у двері.

Що стосується дверей, вони повністю автоматичні, і ручки висуваються в міру наближення водія з ключем. Водійські двері відкриється автоматично, з брелока також можна буде дистанційно відкривати задні двері.

Представлений перший електричний Maybach: ним став концептуальний кросовер EQSНа торпедо встановлено кілька дисплеїв. Створити відчуття розкоші та багатства покликані акценти з рожевого золота, біла обробка рояльним лаком і підлогове покриття зі штучного хутра. На другому ряду встановлені два окремих крісла, розділені консоллю з вазою для квітів.

Представлений перший електричний Maybach: ним став концептуальний кросовер EQSКомпанія поки не розголошує технічні характеристики новинки, але підтвердила, що концепт заснований на новій електричній платформі й анонсує серійний позашляховик EQS, який буде представлений в наступному році.

Також повідомляється, що у нових електричних кросоверів з трипроменевою зіркою запас ходу на одному заряді батареї складе не менше 600 км.

Раніше повідомлялося, що представлений електричний Mercedes-Benz Гелендваген. Серійна версія електричного G-Class дебютує протягом року, приєднавшись до лінійки електромобілів Mercedes EQ

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