Представлено новий Subaru WRX: тепер на платформі Levorg

Subaru WRX нової генерації остаточно втратив зв'язок з моделлю Impreza. Тепер спортивний седан побудовано на платформі більшого універсала Levorg.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Subaru.
Subaru представила "заряджений" седан WRX нового покоління. Новинка остаточно відокремилася від моделі Impreza - згадки про неї давно немає в назві, а тепер у WRX також інша платформа. Машина побудована на модульній платформі SGP (Subaru Global Platform), а передня частина кузова з фарами й решіткою радіатора майже без змін запозичена від універсала Levorg, який продається виключно на японському ринку.
Автомобіль приводиться в рух новим 2,4-літровим чотирициліндровим опозитним бензиновим двигуном з турбонаддувом, який видає 271 к.с. Іншими словами, новий WRX всього на 3 кінських сили могутніше, ніж попередник.
У салоні прописався великий 11,6-дюймовий вертикальний сенсорний екран мультимедіа, а також спортивні крісла з механічними, або опціонально електричними регулюваннями.
Повідомляється, що продажі новинки на європейських ринках почнуться на початку 2022 року. Ближче до старту продажів стануть відомі динамічні характеристики, а також ціни Subaru WRX.
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