Представниця ООН прибула до Туреччини для розслідування вбивства Хашкаджі

Агнес Калламар проводе зустріч в Анкарі с міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу

Докладчик ООН по правам человека Агнес Калламар прибыла в столицу Турции для проведения международное расследование убийства журналиста Джамаля Хашкаджи .Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DPA.

Каллмар сегодня проводит встречу в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Также она обратилась с просьбой посетить консульство в Стамбуле.

"Я послала запрос на доступ к саудовскому консульству в Стамбуле и встречу с послом в Турции. Также просила разрешения на проведение подобного визита в королевство Саудовской Аравии", - сказала Калламар.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом, чтобы обсудить решение расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, представитель турецкого офиса международной правозащитной организации Amnesty International Гекса Озахисхали заявил, что необходимо инициировать международное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, тело которого не обнаружено до сих пор.

РБК-Украина писало, что Анкара сотрудничает с другими странами, чтобы расследование гибели Хашкаджи было проведено на уровне ООН.