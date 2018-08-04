Що пророкують зірки на 4 серпня: гороскоп на сьогодні

Читайте гороскоп на сьогодні, 4 серпня, для кожного знака зодіаку на Styler
Гороскоп на 4 серпня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережними і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.
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З самого ранку будьте готові взяти на себе тягар господарських справ. Від того, наскільки швидко ви з ними впораєтеся, залежить відпочинок в цей день.
Сьогодні сприятливо почати займатися спортом, якщо ви досі цього не зробили. Пам'ятайте, що ваше здоров'я виключно у ваших руках.
Сьогодні цілком вдалий день. Ви встигнете на всі побачення і переробите всі справи, так що ще залишиться час для приємного відпочинку.
Постарайтеся сьогодні не наговорити нічого зайвого, а тим більше – зухвалого. А накопичені за тиждень емоції краще спустити в спортзалі.
Сьогодні будьте готові отримати несподіваний і приємний прибуток, можливо, вам повернуть старий борг. Побалуйте рідних сюрпризом.
Сьогоднішній день сприятливий для якихось корисних починань, наприклад, відмовтеся від шкідливих звичок або запишіться в спортзал.
Ви відчуваєте в собі багато нереалізованої енергії. Її корисніше всього пустити в мирне русло, а не на конфлікти в родині або з сусідами.
День спогадів про минуле. Вам буде корисно і приємно покопатися в старих записах, перегорнути фото, подивитися ретро кіно.
Сьогодні бажано не навантажувати себе розумовою роботою, віддавши перевагу помірній фізичній праці. Дайте відпочинок своєму мозку.
Готуйтеся сьогодні приймати масу яскравих вражень і незабутніх подій. Цей день стане гідним завершенням трудового тижня.
Зірки не радять вам йти на приводу власних бажань. Іноді вони бувають дуже егоїстичними, і ви не помічаєте потреб сім'ї.
Цей вихідний сприятливо провести в хорошій компанії з друзями. Можливо, комусь знадобиться ваша допомога чи порада.