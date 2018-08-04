Що пророкують зірки на 4 серпня: гороскоп на сьогодні

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Читайте гороскоп на сьогодні, 4 серпня, для кожного знака зодіаку на Styler

Гороскоп на 4 серпня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережними і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Овен

Фото і наступні - pixabay.com/maggyona

З самого ранку будьте готові взяти на себе тягар господарських справ. Від того, наскільки швидко ви з ними впораєтеся, залежить відпочинок в цей день.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Телець

Сьогодні сприятливо почати займатися спортом, якщо ви досі цього не зробили. Пам'ятайте, що ваше здоров'я виключно у ваших руках.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Близнюки

Сьогодні цілком вдалий день. Ви встигнете на всі побачення і переробите всі справи, так що ще залишиться час для приємного відпочинку.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Рак

Постарайтеся сьогодні не наговорити нічого зайвого, а тим більше – зухвалого. А накопичені за тиждень емоції краще спустити в спортзалі.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Лев

Сьогодні будьте готові отримати несподіваний і приємний прибуток, можливо, вам повернуть старий борг. Побалуйте рідних сюрпризом.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Діва

Сьогоднішній день сприятливий для якихось корисних починань, наприклад, відмовтеся від шкідливих звичок або запишіться в спортзал.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Терези

Ви відчуваєте в собі багато нереалізованої енергії. Її корисніше всього пустити в мирне русло, а не на конфлікти в родині або з сусідами.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Скорпіон

День спогадів про минуле. Вам буде корисно і приємно покопатися в старих записах, перегорнути фото, подивитися ретро кіно.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Стрілець

Сьогодні бажано не навантажувати себе розумовою роботою, віддавши перевагу помірній фізичній праці. Дайте відпочинок своєму мозку.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Козеріг

Готуйтеся сьогодні приймати масу яскравих вражень і незабутніх подій. Цей день стане гідним завершенням трудового тижня.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Водолій

Зірки не радять вам йти на приводу власних бажань. Іноді вони бувають дуже егоїстичними, і ви не помічаєте потреб сім'ї.

Гороскоп на сьогодні, 4 серпня: Риби

Цей вихідний сприятливо провести в хорошій компанії з друзями. Можливо, комусь знадобиться ваша допомога чи порада.