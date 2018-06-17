Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Що пророкують зірки на 17 червня: гороскоп на сьогодні

STYLERLIFE        17.06.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 17 червня 2018 року (pixabay.com/darkmoon1968)
Фото: Гороскоп на 17 червня 2018 року (pixabay.com/darkmoon1968)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня, для всіх знаків Зодіаку - в матеріалі Styler

Гороскоп на 17 червня 2018 року - астрологічний прогноз для представників кожного знака Зодіаку. На що зірки радять звернути увагу, кому слід поберегти здоров'я сьогодні, а на кого чекає успіх у всіх починаннях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Овен

Якщо ви не хочете нажити собі ворогів, не втручайтеся в чужі розборки. Краще присвятити день творчості - спробуйте намалювати картину.

ТелецьФото: Телець (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Телець

Вам буде потрібна порада авторитетної людини. Головне - зуміти правильно сформулювати свою проблему, і ви отримаєте бажаний результат.

БлизнюкиФото: Близнюки (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Близнюки

Ви скучили за цікавим спілкуванням. А тому день корисно провести в приємному для вас суспільстві інтелектуалів і поціновувачів мистецтва.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Рак

Сьогоднішній день хороший для подорожей. Нові враження допоможуть вам відкрити широкі перспективи для відпочинку та подальшого бізнесу.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Лев

Сьогодні бажано відмовитися від гучних заходів та участі в публічних виступах. Вам захочеться усамітнитись, прислухайтеся до себе.

ДіваФото: Діва (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Діва

У вашому близькому оточенні з'явився заздрісник. Намагайтеся не поширюватися про свої найближчі плани, щоб їх ніхто не порушив.

ТерезиФото: Терези (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Терези

Не відмовляйте собі в бажанні виглядати на всі сто. Підберіть модний гардероб і відвідайте салон краси. Це значно підніме самооцінку.

СкорпіонФото: Скорпіон (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Скорпіон

Сьогодні не варто ризикувати даремно. Ви можете витратити значно більше сил і грошей, ніж в результаті придбаєте користі.

СтрілецьФото: Стрілець (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Стрілець

Намагайтеся не переїдати сьогодні, інакше ризикуєте впасти в ліжко з отруєнням або нетравленням. Вам піде на користь плавання. 

КозерогФото: Козеріг (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Козеріг

Сьогодні на передній план вийде ваша образливість. Не варто підживлювати її поганими спогадами, краще організуйте активний відпочинок.

ВодолійФото: Водолій (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Водолій

День сприятливий для монотонної роботи, що не вимагає особливої ​​концентрації уваги. Нехай руки займуться справою, а мізки відпочинуть.

РибиФото: Риби (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сьогодні, 17 червня: Риби

Сьогодні від вас буде потрібна мудрість і далекозорість. Ваші дії можуть мати далекосяжні наслідки. Так що сім разів відміряйте.

Що пророкують зірки на 15 червня: гороскоп на сьогодні Що пророкують зірки на 14 червня: гороскоп на сьогодні
Теги: гороскоп
Стало відомо, кому належить кинутий на трасі Київ-Дніпро спорткар
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Стрибайте, біжіть, куди зможете": очевидці розповіли подробиці НП в аеропорту "Київ" (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся