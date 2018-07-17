Що пророкують зірки на 17 липня: гороскоп на сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 17 липня, для всіх знаків Зодіаку - в матеріалі Styler
Гороскоп на 17 липня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережним і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.
Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)
Сьогоднішній день підходить для укладання договорів. Також сьогодні буде корисно почати оздоровчу дієту.
Фото: Телець (pixabay.com/maggyona)
Можете розраховувати на вигідну пропозицію від партнерів. Зірки радять звернути увагу на зовнішній вигляд і попрацювати над іміджем.
Фото: Близнюки (pixabay.com/maggyona)
Постарайтеся не йти на поводу у своїх бажань, вам вистачить сили волі протистояти спокусам. Вас можуть запідозрити в обмані.
Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні у вас очікується багато нових зустрічей і знайомств. Ваш талант переконувати допоможе легко досягти бажаного результату.
Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні вам доведеться затягнути пояс і стримати свої апетити в прямому і переносному сенсі. Друзі допоможуть відволіктися від проблем.
Фото: Діва (pixabay.com/maggyona)
День підходить для вирішення фінансових питань. Якщо у вас вийде обійти конкурентів, ви зможете отримати значний прибуток.
Фото: Терези (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні краще відкласти або перенести важливі зустрічі. Намагайтеся нікуди не поспішати, тому що у вас можуть виникнути перешкоди в дорозі.
Фото: Скорпіон (pixabay.com/maggyona)
День обіцяє рутину і монотонність. Постарайтеся знайти хоч трохи часу для відпочинку. Не ведіться на привабливі авантюри.
Фото: Стрілець (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні вам доведеться з'ясовувати стосунки з керівництвом або колегами. Будьте готові відстоювати справедливість заради власного авторитету.
Фото: Козеріг (pixabay.com/maggyona)
День більше підходить для довгострокового планування, ніж для посиленої роботи. Відмовтеся від шкідливої їжі в своєму раціоні.
Фото: Водолій (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні буде вдалою колективна робота. Ваш ентузіазм незабаром буде винагороджений. Не зловживайте міцними напоями.
Фото: Риби (pixabay.com/maggyona)
Сьогодні від вас буде потрібна концентрація уваги. І тоді навіть монотонна робота буде вам по плечу. Прислухайтеся до порад ззовні.