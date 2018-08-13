Що пророкують зірки на 13 серпня: гороскоп на сьогодні

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Читайте гороскоп на сьогодні, 13 серпня, для кожного знака Зодіаку на Styler

Гороскоп на 13 серпня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережними і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Овен

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Сьогодні варто покладатися тільки на себе і ігнорувати поради від оточуючих. Займіться спортом, активним відпочинком. Сприятливий час для початку ремонту або генерального прибирання.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Телець

Тельцям варто контролювати свої емоції. Сьогодні потрібно відмовитися від активної трудової діяльності і не будувати планів.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Близнюки

Допомога і поради родичів можуть дратувати, тому постарайтеся бути стриманішим у спілкуванні і не провокуйте конфлікт. Відправляйтеся на прогулянку ввечері.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Рак

Варто заздалегідь розпланувати свій день, щоб встигнути виконати всі поставлені завдання. На роботі все буде гладко. Займітель профілактикою і оздоровленіем.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Лев

День може принести нові знайомства, які в майбутньому стануть вам дуже корисні. Заплануйте відвідування культурних заходів.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Діва

Можливі проблеми з дітьми і другою половинкою, тому контролюйте себе. Сприятливо відволіктися від повсякденних турбот і зайнятися творчістю.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Терези

День буде сповнений тривог. Можлива суперечка, в якій удача вам не посміхнеться. Щоб уникнути негативних емоцій, займіться активними фізичними навантаженнями.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Скорпіон

Сьогодні всі сімейні проблеми будуть вирішуватися легко. Не варто концентруватися на внутрішніх переживаннях. Можливе одержання прибутку.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Стрілець

Сьогодні вам належить проявити стійкість у протистоянні спокусам. Сприятливий період для вирішення накопичених дрібних проблем і побутових питань.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Козеріг

Козерогам варто уважно поставитися до свого здоров'я. У справах сьогодні краще не експериментувати, а діяти перевіреними методами.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Водолій

День буде сприятливим для медитації, відвідування храму і духовного очищення. Слід уникати надмірної активності і побути наодинці з собою.

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня: Риби

Правильно складені плани - запорука успішного дня і позітвного настрою. Не варто довіряти порадам друзів - вони можуть виявитися згубними в стосунках із другою половинкою.