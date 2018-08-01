Що пророкують зірки на 1 серпня: гороскоп на сьогодні

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Читайте гороскоп на сьогодні, 1 серпня, для кожного знака зодіаку на Styler

Гороскоп на 1 серпня 2018 року - яким буде цей день, згідно з астрологічним прогнозом, чому зірки радять приділити особливу увагу, яким знакам Зодіаку слід бути обережними і поберегти здоров'я, а для кого сьогоднішній день буде вдалим у всіх відношеннях.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Овен

Фото і наступні - pixabay.com/maggyona

День підходить для звільнення від непотрібного мотлоху. Зірки радять уникати провокацій та конфліктів. Корисно почитати класику.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Телець

Сьогодні ваші усталені стереотипи можуть зруйнуватися під дією впливової особи. Візьміть тайм-аут у суперечці і перегляньте свої аргументи.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Близнюки

Будьте обережні, користуючись побутовою технікою. Ви викликаєте довіру в оточуючих, і вам довірять чужу таємницю з проханням ради і допомоги.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Рак

Ваше вміння переконувати приверне до вас однодумців. Скористайтеся вдалим моментом, щоб зміцнити свої позиції лідера.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Лев

У ваші сьогоднішні плани втрутяться родичі з нагальними питаннями. Постарайтеся нікому нічого не обіцяти, дійте по ситуації.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Діва

Непорозуміння з партнером може зіпсувати вам настрій. Не варто надавати значення критики у свою адресу. Вам буде корисний масаж.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Ваги

Постарайтеся не приймати однозначних рішень і не спалювати мости. Цілком можливо, що завтра ви передумаєте і захочете все переграти.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Скорпіон

Постарайтеся знайти час, щоб провести його в колі сім'ї і обговорити ваші творчі та раціоналізаторські ідеї. Рідні вас підтримають.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Стрілець

Спустіться з неба на землю і не видавайте бажане за дійсне. Життя підкоригує ваше бачення ситуації, вам залишиться лише погодитися.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Козеріг

Сьогодні заняття творчістю піде вам на користь. По мірі завершення роботи ваш настрій буде рости. А похвала стане гідним підсумком дня.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Водолій

Постарайтеся сьогодні долучити до своєї праці колег – разом вам буде під силу тижневий обсяг роботи. Зверніть увагу на серце.

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня: Риби

В ситуації, проблемної ситуації шукайте компроміс. Це – найкращий вихід для обох конфліктуючих сторін. Ніхто не залишиться обмеженим.