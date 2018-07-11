Парубій закликав до створення громадської ради при прес-службі Ради

Апарат ВР вже довгий час веде роботу зі створення громадської ради при прес-службі ВР

Апарат ВР наразі веде роботу зі створення громадської ради при пресс-службі Верховної ради. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"В листі я прочитав, що є рекомендація від журналістів в кулуарах, щоб зробити більш чіткою акредитацію щодо участі журналістів у засіданні парламенту і в кулуарах. Апарат ВР вже довгий час веде роботу зі створення громадської ради при прес-службі ВРУ, яка б допомагала в акредитації журналістів парламенту. Це рішення (має бути - ред.) у взаємодії з комітетом зі свободи слова і з вами - журналістами. Ви як ніхто краще знаєте, хто справді займається журналістською діяльністю. Тому закликаю вас долучитись до цієї роботи, до створення цієї незалежної ради і справедливої журналістської спілки у кулуарах парламенту", - додав Парубій.

Нагадаємо, 9 липня Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради запропонував закрити кулуари ВР для журналістів.

10 липня народний депутат від фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар наголосила, що у Верховній раді мають забезпечити вільний доступ журналістів до кулуарів.

"В цьому парламенті "гетто" для журналістів не буде. Буде відкритий доступ до роботи", - зазначила Сюмар.