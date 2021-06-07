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Запобігли теракту. У Луганській області затримали агента ФСБ

Автор: Дмитро Левицький

У Луганській області правоохоронці затримали громадянина, якого вважають агентом Федеральної служби безпеки Росії. Затриманий, за версією слідства, планував скоїти теракт у Сєвєродонецьку.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Слідство встановило, що затриманий українець служив у лавах так званою "народної міліції" луганських бойовиків, а у 2020 році його завербувала російська спецслужба для виконання розвідувально-підривної діяльності в Україні.

"З метою виконання завдання він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано", - розповіла прокуратура.

Водночас сам підозрюваний повернувся з території Росії в Сєвєродонецьк та планував там здійснити теракт, заклавши бомбу до автомобіля керівника інституту. Теракт, як кажуть правоохоронці, готувався кураторами з ФСБ Росії.

"Правоохоронці затримали громадянина після закладення та спроби приведення в дію вибухівки. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.

Фото: затримання підозрюваного громадянина (gp.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила про викриття колишнього посадовця РНБО у співпраці з Росією. Колишнього посадовця підозрюють у скоєнні державної зради.

Зазначимо, до цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджав про можливі теракти з боку російських спецслужби після запуску "Північного потоку-2".

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