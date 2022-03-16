Пропозицію щодо миротворчої місії в Україні представлять під час саміту НАТО,- Моравецький

В Польщі виступили за відправку миротворчої місії на територію України. Пропозицію представлять вже під час найближчого саміту НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в ефірі Польського телебачення.

"Ми обговорили її (ідею щодо миротворчої місії, - ред.) з нашими найближчими союзниками. Ця пропозиція буде представлена на найближчому саміті НАТО", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський виступив за відправку миротворчої місії в Україну.

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