В Праге водитель трамвая выгнал украинцев с ребенком и ударил мужчину: детали инцидента

Реакция на видео инцидента

Происшествие произошло на остановке Отакарова в районе Нусле. Водитель трамвая начал конфликт с пассажирами из-за того, что ребенок стоял в ботинках на сиденье. Зафиксированные на видео события свидетельствуют о жестоком поведении водителя: он кричал на мужчину, который держал ребенка на руках, требовал покинуть вагон и даже ударил пассажира.

На видео, опубликованном в социальных сетях, слышно, как водитель выкрикивает: "Ты не имеешь права быть здесь, в этой стране!" Плач ребенка не остановил водителя, а другие пассажиры лишь наблюдали за конфликтом, не вмешиваясь.

Реакция властей и работодателя

Транспортное предприятие Праги (DPP) отреагировало на скандал, заявив, что такое поведение неприемлемо. "Мы не будем терпеть подобных действий и разрываем трудовые отношения с водителем", - отметила пресс-секретарь DPP Анета Рехкова. В то же время предприятие обратилось в прокуратуру из-за возможного правонарушения.

Местная полиция подтвердила, что видео рассматривается как доказательство. Предварительно квалификация инцидента - правонарушение против гражданского сосуществования. В случае доказательства вины водителю может грозить штраф или другие санкции.

Политики осудили поведение водителя

Министр внутренних дел Вит Ракушан подчеркнул, что независимо от обстоятельств, агрессия водителя недопустима. "Если вы становитесь свидетелем подобных ситуаций и не можете вмешаться, звоните на экстренную линию 158", - добавил он.

Мэр Праги Богуслав Свобода назвал видео "шокирующим", а уполномоченная правительства по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова расценила инцидент как "проявление предсудебного насилия".

Реакция украинского сообщества

Посол Украины в Чехии Василий Зварич также прокомментировал ситуацию: "Нет оправдания такому агрессивному поведению водителя. Верю, что будут сделаны правильные выводы".

Отец ребенка рассказал, что его родители просто возвращались домой, а водителю не понравилось, что ребенок стоял на сиденье. "Ботинки были чистые, мы сразу взяли ребенка на руки, но это не успокоило водителя", - отметил он.

Украинская диаспора и правозащитные организации призвали к тщательному расследованию и обеспечению защиты прав украинцев в Чехии. "Этот случай должен стать сигналом для власти, что дискриминация и ксенофобия не могут оставаться безнаказанными", - заявили представители сообщества.

Последствия инцидента

Транспортное предприятие Праги заверило, что сотрудничает с полицией и сделает все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись. Инцидент вызвал широкую дискуссию о ксенофобии и отношении к иностранцам в Чехии.

Ситуация находится на контроле властей, а пострадавшие готовят официальное заявление в полицию. Общественность призывает к справедливому расследованию и соответствующему наказанию виновного. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об официальных результатах расследования.