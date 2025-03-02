В Праге водитель трамвая выгнал украинцев с ребенком и ударил мужчину: детали инцидента

В социальных сетях вызвало возмущение видео, на котором зафиксирован инцидент с участием водителя трамвая в Праге и пары украинцев с ребенком. Водитель кричал на супругов, требовал выйти из трамвая и оскорблял их из-за национальности. Полиция расследует дело, а транспортное предприятие готовит увольнение сотрудника.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.cz.
Происшествие произошло на остановке Отакарова в районе Нусле. Водитель трамвая начал конфликт с пассажирами из-за того, что ребенок стоял в ботинках на сиденье. Зафиксированные на видео события свидетельствуют о жестоком поведении водителя: он кричал на мужчину, который держал ребенка на руках, требовал покинуть вагон и даже ударил пассажира.
На видео, опубликованном в социальных сетях, слышно, как водитель выкрикивает: "Ты не имеешь права быть здесь, в этой стране!" Плач ребенка не остановил водителя, а другие пассажиры лишь наблюдали за конфликтом, не вмешиваясь.
Транспортное предприятие Праги (DPP) отреагировало на скандал, заявив, что такое поведение неприемлемо. "Мы не будем терпеть подобных действий и разрываем трудовые отношения с водителем", - отметила пресс-секретарь DPP Анета Рехкова. В то же время предприятие обратилось в прокуратуру из-за возможного правонарушения.
Местная полиция подтвердила, что видео рассматривается как доказательство. Предварительно квалификация инцидента - правонарушение против гражданского сосуществования. В случае доказательства вины водителю может грозить штраф или другие санкции.
Министр внутренних дел Вит Ракушан подчеркнул, что независимо от обстоятельств, агрессия водителя недопустима. "Если вы становитесь свидетелем подобных ситуаций и не можете вмешаться, звоните на экстренную линию 158", - добавил он.
Мэр Праги Богуслав Свобода назвал видео "шокирующим", а уполномоченная правительства по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова расценила инцидент как "проявление предсудебного насилия".
Посол Украины в Чехии Василий Зварич также прокомментировал ситуацию: "Нет оправдания такому агрессивному поведению водителя. Верю, что будут сделаны правильные выводы".
Отец ребенка рассказал, что его родители просто возвращались домой, а водителю не понравилось, что ребенок стоял на сиденье. "Ботинки были чистые, мы сразу взяли ребенка на руки, но это не успокоило водителя", - отметил он.
Украинская диаспора и правозащитные организации призвали к тщательному расследованию и обеспечению защиты прав украинцев в Чехии. "Этот случай должен стать сигналом для власти, что дискриминация и ксенофобия не могут оставаться безнаказанными", - заявили представители сообщества.
Транспортное предприятие Праги заверило, что сотрудничает с полицией и сделает все возможное, чтобы подобные случаи не повторялись. Инцидент вызвал широкую дискуссию о ксенофобии и отношении к иностранцам в Чехии.
Ситуация находится на контроле властей, а пострадавшие готовят официальное заявление в полицию. Общественность призывает к справедливому расследованию и соответствующему наказанию виновного. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об официальных результатах расследования.
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы, которые находятся в Чехии под временной защитой, могут изменить свой статус на специальный долгосрочный вид на жительство. Эта инициатива направлена на поддержку тех, кто уже адаптировался и планирует остаться в стране без статуса защиты.
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