В Праге россияне напали на украинских волонтеров

Группа россиян напала на украинских волонтеров в Чехии. Это произошло в центре Праги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу волонтерской организации Prague Maidan в Twitter (X).
По ее словам, инцидент произошел на Старомнестской площади в центре Праги. Украинские волонтеры стоят там каждую субботу, их деятельность является официальной.
Группа россиян напала на волонтеров, в доказательство представительница организации показала на фото окровавленную руку.
На опубликованных видео можно увидеть, как россиянка выбивает телефон у украинцев. Также она и другие россияне нанесли волонтерам удары руками и ногами. При этом драка сопровождалась нецензурными словами в сторону украинцев и чехов.
Я честно говоря мутно помню, как все проходило
И в какой момент выбили мой телефон из рук (после чего я уже разъярилась)
Второе видео парня чеха - No Name
Напомним, недавно в столице Венгрии напали на 48-летнего украинца. Его ранили ножом, в результате чего мужчина скончался.
Также в Германии россиянин напал на двух украинских мужчин в торговом центре. Один пострадавший погиб на месте, другой умер в больнице. Позже стало известно, что мужчины были военными.
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