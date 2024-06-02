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В Праге россияне напали на украинских волонтеров

Фото: в Чехии избили украинских волонтеров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Группа россиян напала на украинских волонтеров в Чехии. Это произошло в центре Праги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу волонтерской организации Prague Maidan в Twitter (X).

По ее словам, инцидент произошел на Старомнестской площади в центре Праги. Украинские волонтеры стоят там каждую субботу, их деятельность является официальной.

Группа россиян напала на волонтеров, в доказательство представительница организации показала на фото окровавленную руку.

На опубликованных видео можно увидеть, как россиянка выбивает телефон у украинцев. Также она и другие россияне нанесли волонтерам удары руками и ногами. При этом драка сопровождалась нецензурными словами в сторону украинцев и чехов.

Напомним, недавно в столице Венгрии напали на 48-летнего украинца. Его ранили ножом, в результате чего мужчина скончался.

Также в Германии россиянин напал на двух украинских мужчин в торговом центре. Один пострадавший погиб на месте, другой умер в больнице. Позже стало известно, что мужчины были военными.

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