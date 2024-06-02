В Праге россияне напали на украинских волонтеров

По ее словам, инцидент произошел на Старомнестской площади в центре Праги. Украинские волонтеры стоят там каждую субботу, их деятельность является официальной.

Группа россиян напала на волонтеров, в доказательство представительница организации показала на фото окровавленную руку.

На опубликованных видео можно увидеть, как россиянка выбивает телефон у украинцев. Также она и другие россияне нанесли волонтерам удары руками и ногами. При этом драка сопровождалась нецензурными словами в сторону украинцев и чехов.