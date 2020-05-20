Свято 20 травня: що можна і не можна робити, прикмети дня

Яке сьогодні свято. 20 травня 2020 року вважається в народі днем, коли потрібно приймати всілякі водні процедури. У давнину цей день називали Купальницею. Вважалося, що купання в природних водоймах допоможе людині зцілитися від усіх недуг і хвороб. Якщо водойми поруч немає, можна налити в таз воду і обполоснутися нею, це додасть силу та енергію.

За церковним календарем, 20 травня відзначають день пам'яті мученика Акакія, а також преподобного Іоанна Зедазнійского і 12 його учнів.



Головні прикмети цього дня:

Якщо з неба ллє – чекайте врожаю малини і калини.

Дощовий день – вересень буде теплим.

Якщо вранці примерзло, а вдень сонячно – бути врожаю гречки.

Якщо на ясному небі багато зірок – до багатого врожаю грибів і ягід.

Якщо у місяця гострі кінці спрямовані вниз – погода повинна бути теплою.

Якщо місяць червоного кольору – будуть опади.

Іменини в цей день святкують – Антон (Антоній), Давид, Іван, Йосиф (Йосип, Осип), Сидір (Сидір), Михайло, Пахом, Степан (Стефан), Фадей.

Що категорично не можна робити в цей день:

В цей день забороняється гадати на гральних картах - буде нещастя.

Не можна в цей день сіяти насіння - вони просто не виростуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими і щасливими.