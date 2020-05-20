Свято 20 травня: що можна і не можна робити, прикмети дня

Цей день у народі називали Купальницею, дозволені всі водні процедури
Яке сьогодні свято. 20 травня 2020 року вважається в народі днем, коли потрібно приймати всілякі водні процедури. У давнину цей день називали Купальницею. Вважалося, що купання в природних водоймах допоможе людині зцілитися від усіх недуг і хвороб. Якщо водойми поруч немає, можна налити в таз воду і обполоснутися нею, це додасть силу та енергію.
За церковним календарем, 20 травня відзначають день пам'яті мученика Акакія, а також преподобного Іоанна Зедазнійского і 12 його учнів.
Іменини в цей день святкують – Антон (Антоній), Давид, Іван, Йосиф (Йосип, Осип), Сидір (Сидір), Михайло, Пахом, Степан (Стефан), Фадей.
Нагадаємо, раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими і щасливими.
Автор: Марія Соловей