Свято 19 травня: що можна і не можна робити, в кого День ангела

В цей день відзначають свято Іова Горошника
Яке сьогодні свято. 19 травня 2020 року наші предки завжди відзначали свято Іова Горошника. В цей день спостерігалися рясні роси, які вважалися дуже корисними для городніх рослин.
Попри те, що наші предки починали сіяти горох ще на початку травня, чомусь саме цей святий у народному календарі отримав прізвисько "Горошник". Люди говорили так: "Приходь працювати на білі горохи". На Іова Горошника всі намагалися ходити босоніж по росі.
Головна прикмета дня: якщо на Горошника ясний день і рясна роса, буде хороший урожай огірків.
Сьогодні Іменини святкують: Денис, Іван, Василь.
Нагадаємо, раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими і щасливими.
Автор: Марія Соловей