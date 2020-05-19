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Свято 19 травня: що можна і не можна робити, в кого День ангела

Lite » Стиль життя 19.05.2020 - 06:04
Свято 19 травня: що можна і не можна робити, в кого День ангела
Свято 19 травня (колаж РБК-Україна)

В цей день відзначають свято Іова Горошника

Яке сьогодні свято. 19 травня 2020 року наші предки завжди відзначали свято Іова Горошника. В цей день спостерігалися рясні роси, які вважалися дуже корисними для городніх рослин.

Попри те, що наші предки починали сіяти горох ще на початку травня, чомусь саме цей святий у народному календарі отримав прізвисько "Горошник". Люди говорили так: "Приходь працювати на білі горохи". На Іова Горошника всі намагалися ходити босоніж по росі.

Головна прикмета дня: якщо на Горошника ясний день і рясна роса, буде хороший урожай огірків.

Сьогодні Іменини святкують: Денис, Іван, Василь.

Прикмети цього дня:

  • Якщо на Іова багато роси - буде хороший урожай огірків..
  • Ніч тепла на Йова – прикмета до того, що огірків буде багато, а якщо вона буде холодною – чекай неврожаю.
  • Велика роса і ясна погода 19 травня – чекайте урожай огірків.
  • Якщо вранці немає роси – чекай зміни погоди.
  • Туман на світанку – дощу не буде в цей день

Що категорично не можна робити сьогодні:

  • У цей день суворо забороняється сваритися - в родині буде лихо.
  • Не починайте нові справи та поїздки - буде невдача.

Нагадаємо, раніше ми писали, як називати дітей в 2020 році за церковним календарем, щоб діти росли здоровими і щасливими.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Праздники
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