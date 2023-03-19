Прайс-кепы мешают развитию энергетики и усилению сотрудничества с ЕС, - юрист

Из-за искусственных ограничений на оптовом рынке электроэнергии - так называемые "прайс-кепы", генерирующие компании не могут накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александра Трофимца в Facebook.
По его словам, от бомбардировок пострадали все участники рынка электроэнергии, но больше всего разрушений получила тепловая генерация. Сегодня стоит вопрос восстановления разбомбленных электростанций и подстанций и подготовка к следующей зиме.
Для этого необходимы деньги на закупку оборудования и проведение работ, которые генерирующие компании могут получить только из одного источника - продавая производимую электроэнергию.
"У нас, к сожалению... де-юре, цена вроде бы и не регулируется, а де-факто - еще и как регулируется. Называется это регулирование "установкой прайс-кепов"... - предельных цен на рынке электрической энергии. То есть государство говорит - вы можете продавать свой товар по цене, которой вы хотите, но не дешевле, чем такая цена, и не дороже, чем такая", - рассказал Трофимец.
Он также добавил, что с момента присоединения украинской энергосистемы к европейской - ENTSO-E Украина фактически уже является частью Евросоюза, но только в техническом аспекте, а не в юридическом и экономическом. Одной из причин он назвал жесткие искусственные ограничения, которые не присущи Европе.
"Они мешают развитию украинской энергетики и усилению сотрудничества с Европой. Из-за действия "прайс-кепов" генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости ее выработки. В результате они не имеют возможности накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования", - отметил эксперт.
Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.
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