RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прайс-кепы мешают развитию энергетики и усилению сотрудничества с ЕС, - юрист

Фото: прайс-кепы мешают развитию энергетики и усилению сотрудничества с ЕС (flickr)
Автор: Юлия Бойко

Из-за искусственных ограничений на оптовом рынке электроэнергии - так называемые "прайс-кепы", генерирующие компании не могут накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александра Трофимца в Facebook.

По его словам, от бомбардировок пострадали все участники рынка электроэнергии, но больше всего разрушений получила тепловая генерация. Сегодня стоит вопрос восстановления разбомбленных электростанций и подстанций и подготовка к следующей зиме.

Для этого необходимы деньги на закупку оборудования и проведение работ, которые генерирующие компании могут получить только из одного источника - продавая производимую электроэнергию.

"У нас, к сожалению... де-юре, цена вроде бы и не регулируется, а де-факто - еще и как регулируется. Называется это регулирование "установкой прайс-кепов"... - предельных цен на рынке электрической энергии. То есть государство говорит - вы можете продавать свой товар по цене, которой вы хотите, но не дешевле, чем такая цена, и не дороже, чем такая", - рассказал Трофимец.

Он также добавил, что с момента присоединения украинской энергосистемы к европейской - ENTSO-E Украина фактически уже является частью Евросоюза, но только в техническом аспекте, а не в юридическом и экономическом. Одной из причин он назвал жесткие искусственные ограничения, которые не присущи Европе.

"Они мешают развитию украинской энергетики и усилению сотрудничества с Европой. Из-за действия "прайс-кепов" генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости ее выработки. В результате они не имеют возможности накапливать средства на ремонт поврежденного агрессором оборудования", - отметил эксперт.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз