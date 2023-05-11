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Прайс-кепы на рынке электроэнергии мешают развитию распределенной генерации, - "Укртепло"

Фото: прайс-кепы на рынке электроэнергии мешают развитию распределенной генерации (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сильная зарегулированность энергорынка и отсутствие на нем стимулирующих механизмов искажает рынок электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивана Надеина, владельца группы компаний "Укртепло".

По его словам, сейчас нет экономической целесообразности в продаже электроэнергии, выработанной распределенной газовой генерацией.

"Газ - дорогой, а цена на рынке электроэнергии - достаточно низкая. Надо сказать откровенно, на сегодня рынка электроэнергии фактически не существует. Прайс-кепами (ценовыми ограничениями на рынке электроэнергии, - ред.) он фактически очень искривлен и слишком зарегулирован, а также нет никаких стимулирующих механизмов", - сказал он.

Надеин подчеркнул, что для стимулирования распределенной генерации нужно создать все условия свободного рынка и дать возможность, например, продавать дорого "пики" (блочные заявки на поставку электроэнергии в часы пикового потребления, - ред.), как это есть в Европе.

Также, по его словам, можно создать стимул вроде "зеленого" тарифа. Тогда государство будет доплачивать за каждый киловатт энергии, которую оно считает, что ему нужно дополнительно получить в балансе.

"Но у каждого из этих случаев должны быть справедливые компенсаторы для действительно уязвимых потребителей среди населения", - подытожил Надеин.

Напомним, ранее гендиректор "Центрэнерго" Владимир Егоров заявлял, что для прохождения следующей зимы необходимо ослабить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

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Электроэнергия