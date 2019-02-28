Правозахисний рух "Сила права" заявив про підтримку Тимошенко

У "Силі права" вважають, що Тимошенко як президент зможе відстоювати мир на українських умовах

Только лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко как президент сможет отстаивать мир на украинских условиях и обеспечить возмещение убытков, причиненных вследствие агрессии Российской Федерации. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Мы поддерживаем кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко и всей нашей командой будем упорно работать, чтобы наконец был избран ответственный глава государства, который понимает, что страну надо защищать и идти в наступление на всех фронтах: дипломатическом, юридическом, экономическом", - сказал он.

Правозащитник подчеркнул, что все попытки наладить сотрудничество с нынешней властью разбились о равнодушие и непонимание чиновников. Андрей Сенченко считает, что страну должен возглавлять человек, за спиной которого "не офшорные скандалы и обвинения в коррупции в военных поставках, а желание отстаивать национальные интересы на всех уровнях".

"Мы поддерживаем человека, для которого невозможна капитуляция перед государством-агрессором, и которая четко понимает, что нашей стране нужен мир на украинских условиях, без территориальных или политических уступок России", - подчеркнул лидер организации.

Он добавил, что общественное правозащитное движение "Сила права" имеет положительный опыт сотрудничества с Тимошенко: вместе с ее Военным кабинетом было сорвано "несколько коррупционных сделок нынешнего главнокомандующего".

"Президент дважды пытался продавить руками военных государственный оборонный заказ на 10 ракетных катеров "Лань" - каждый по цене 3 млрд 800 млн грн, а это 140 млн долл. Аналогичный шведский ракетный катер стоит (для сравнения) 20 млн долл.", - уточнил Андрей Сенченко, добавив, что на завышении цены в 4 раза на 10 катерах планировали заработать 1 млрд 200 млн долл.

Вместе с будущим президентом Юлией Тимошенко "Сила права" стремится достичь общественно-государственного партнерства в реализации программы привлечения к ответственности России как государства-агрессора и взыскания с нее ущерба, нанесенного гражданам, бизнесу и украинскому государству.

Благодаря поддержке "Силы права" уже есть более 1000 судебных решений, которые юридически доказали факт российской агрессии. Однако действующая власть не заинтересована в использовании таких аргументов. Команда Порошенко так и не удосужилась посчитать убытки, нанесенные государству, возмутился Андрей Сенченко.

Правозащитники также посчитали: если 2 млн пострадавших украинских граждан обратятся в суд за возмещением убытков, причиненных РФ, общая их сумма превысит 100 млрд евро.

Всеукраинское общественное движение рассчитывает и на мощную дипломатическую поддержку будущего президента Тимошенко для возможности ареста активов РФ и возврата убытков украинцам.