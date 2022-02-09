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Підробляли паспорти та COVID-документи. У Чернівецькій області викрили "брокерів"

Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області викрили банду, яка займалася підробкою документів. Фігуранти представлялися "митними брокерами" та підробляли від COVID-сертифікатів до документів країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Поліцейські встановили, що буковинці 1985 та 1988 року народження налагодили процес виготовлення та реалізації підроблених документів з метою незаконного збагачення.

Ціни на підроблені документи коливались від 50 євро за сертифікат про вакцинацію від коронавірусу до 2 тисяч євро за пакет документів громадянина Євросоюзу.

Правоохоронці провели 6 обшуків, у результаті яких виявили:

  • паспорти громадян Євросоюзу;
  • копії документів громадян різних країн;
  • електронні зразки офіційних документів;
  • печатки нотаріусів, лікарів та приватних підприємців;
  • комп‘ютерну техніку;
  • іноземну та національну валюту (понад 6300 євро, 500 доларів США, понад 2 тисяч румунських леїв, близько 7,5 тисяч гривень).

Усі речові докази направлені на експертне дослідження. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці викрили банду, яка займалась підробкою віз країн Євросоюзу з метою подальшого нелегального переправлення людей через кордон.

Зазначимо, у Закарпатській області прикордонники затримали вертоліт контрабандистів.

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