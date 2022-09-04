Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський
Двох осіб, причетних до вибухів на виставці зброї в Чернігові, затримали правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою в скоєнні кримінального правопорушення були затримані дві людини, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові", - заявив Зеленський.
Президент деталізував, що один із затриманих віддав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід, а другий - дозволив дитині взяти зброю в руки. Кримінальне провадження відкрили в ГБР.
"Ще раз попереджаю всіх представників влади та правоохоронних органів на місцях - стежте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних речей. Життя людей-це спільна відповідальність усіх, хто має гарантувати безпеку", - зазначив він.
Нагадаємо, у Чернігові на виставці боєприпасів 3 вересня пролунав вибух.
Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху п'ятеро людей отримали поранення, серед них четверо дітей у віці від 2 до 12 років. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.
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