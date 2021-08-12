Правоохоронці влаштували бійку у Білій Церкві. У поліції відреагували

У місті Біла Церква Київської області сталася бійка між правоохоронцями. Поліцією розпочато службове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Між працівниками поліції охорони виник конфлікт, який переріс у штовханину.
"Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу. За цим фактом наразі триває службове розслідування", - зазначили у поліції.
Відео штовханини потрапило у соціальні мережі. На кадрах можна побачити, що один правоохоронець зчепився з іншим, а колеги учасників бійки намагалася вгамувати.