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Правоохоронці влаштували бійку у Білій Церкві. У поліції відреагували

Автор: Анастасія Рокитна

У місті Біла Церква Київської області сталася бійка між правоохоронцями. Поліцією розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Між працівниками поліції охорони виник конфлікт, який переріс у штовханину.

"Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу. За цим фактом наразі триває службове розслідування", - зазначили у поліції.

Відео штовханини потрапило у соціальні мережі. На кадрах можна побачити, що один правоохоронець зчепився з іншим, а колеги учасників бійки намагалася вгамувати.

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Біла Церква