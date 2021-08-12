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Правоохоронці влаштували бійку у Білій Церкві. У поліції відреагували

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Біла Церква, Четвер 12 серпня 2021 13:43
Правоохоронці влаштували бійку у Білій Церкві. У поліції відреагували Фото: у Білій Церкві побились поліцейські (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У місті Біла Церква Київської області сталася бійка між правоохоронцями. Поліцією розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Між працівниками поліції охорони виник конфлікт, який переріс у штовханину.

"Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу. За цим фактом наразі триває службове розслідування", - зазначили у поліції.

Відео штовханини потрапило у соціальні мережі. На кадрах можна побачити, що один правоохоронець зчепився з іншим, а колеги учасників бійки намагалася вгамувати.

#Біла_Церква: місцеві поліціянти щось не поділили та влаштували бійку

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Біла Церква
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