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Граната в Кабміні. Поліція веде переговори з озброєним чоловіком

Автор: Инна Собора

В Києві невідомий чоловік з гранатою погрожує підірвати будівлю Кабміну. На місці працюють правоохронці

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції.

"Служба безпосередньо цим займається", - сказали в поліції.

При цьому правоохоронці уточнили, що наразі немає інформації, чи затримали чоловіка.

Оновлено

На сайті столичної поліції з'явилося повідомлення, що на даний час із чоловіком проводяться перемовини. У Києві введена спеціальна поліцейська операція.

"У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом", - повідомили правоохоронці.

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