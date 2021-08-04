Граната в Кабміні. Поліція веде переговори з озброєним чоловіком

В Києві невідомий чоловік з гранатою погрожує підірвати будівлю Кабміну. На місці працюють правоохронці
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції.
"Служба безпосередньо цим займається", - сказали в поліції.
При цьому правоохоронці уточнили, що наразі немає інформації, чи затримали чоловіка.
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На сайті столичної поліції з'явилося повідомлення, що на даний час із чоловіком проводяться перемовини. У Києві введена спеціальна поліцейська операція.
"У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом", - повідомили правоохоронці.