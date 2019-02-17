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Правоохоронці провели оперативно-профілактичні рейди в Донецькій області

Новини » Суспільство    17.02.2019 - 14:47
Правоохоронці провели оперативно-профілактичні рейди в Донецькій області
Фото: Сергій Наєв (facebook.com/11 Окрема бригада сухопутних військ ЗСУ)

Правоохоронці провели рейди в Маріуполі, Сартанах і Гнутово

У ході оперативно-профілактичних заходів в Маріуполі, Сартанах і Гнутово Донецькій області затримали шість осіб, причетних до незаконним збройним формуванням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що рейди проводилися за наказом командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва з метою виявлення зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних засобів, встановлення осіб, причетних до незаконним збройним формуванням, та стабілізації криміногенної ситуації.

У прес-центрі ООС повідомили, що "по гарячих слідах розкрито два пограбування, грабіжники затримані і доставлені у відділ поліції р. Маріуполь. Розкрито 22 крадіжки, а речові докази (ювелірні вироби, гроші, побутова техніка, комп'ютерна техніка, мобільні телефони тощо) у зловмисників вилучено".

Крім того, було задокументовано факт незаконного поводження зі зброєю та задокументовано три кримінальні правопорушення за фактами вилучення наркотичних речовин. Всього задокументовано 192 адміністративні правопорушення, за вчинення яких складено відповідні протоколи.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 16 лютого російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з застосуванням забороненого озброєння, один військовий загинув, один поранений.

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