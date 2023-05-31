Правоохранители нашли тело жителя Херсона, которого оккупанты убили в пыточной

"Весной 2022 года во время временной оккупации города Херсона военнослужащие РФ незаконно задержали погибшего - местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину поместили в подвальное помещение здания, которое оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан. По предварительным данным, в течение двух недель к нему применялись пытки, повлекшие смерть.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученного мужчины и провели эксгумацию тела. При поверхностном осмотре обнаружены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломанные ребра", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Эксгумация тел убитых в Херсонской области

После деоккупации части Херсонской области правоохранители обнаружили несколько застенков, в которых россияне удерживали захваченных в плен людей.

Над ними издевались, также проводили казни и убийства. Полицейские регулярно проводят эксгумацию тел погибших в регионе, которые были убиты из-за агрессии армии РФ.