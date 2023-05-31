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Правоохранители нашли тело жителя Херсона, которого оккупанты убили в пыточной

Фото: Эксгумация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне весной 2022 года взяли в плен жителя Херсона и замучили его до смерти. Правоохранители обнаружили его тело и провели эксгумацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"Весной 2022 года во время временной оккупации города Херсона военнослужащие РФ незаконно задержали погибшего - местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину поместили в подвальное помещение здания, которое оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан. По предварительным данным, в течение двух недель к нему применялись пытки, повлекшие смерть.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученного мужчины и провели эксгумацию тела. При поверхностном осмотре обнаружены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломанные ребра", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Эксгумация тел убитых в Херсонской области

После деоккупации части Херсонской области правоохранители обнаружили несколько застенков, в которых россияне удерживали захваченных в плен людей.

Над ними издевались, также проводили казни и убийства. Полицейские регулярно проводят эксгумацию тел погибших в регионе, которые были убиты из-за агрессии армии РФ.

В апреле правоохранители обнаружили тела трех человек в Херсонской области, которые в прошлом году погибли из-за обстрелов оккупантов.

Также в феврале на территории Станиславской общины в Херсонской области обнаружили и эксгумировали тела людей, погибших из-за обстрела армии РФ.

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