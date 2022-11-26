RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правоохранители обнаружили в Изюме мужчину, работавшего в оккупационной "администрации" РФ

Фото: Правоохранители обнаружили в Изюме мужчину, работавшего в оккупационной "администрации" РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Изюма (Харьковская область) после оккупации города начал сотрудничать с представителями РФ. За это он получил от них должность в фейковой "администрации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Им оказался 35-летний житель Изюма. Во время оккупации города он согласился на предложение представителей РФ и вступил в должность "заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства" так называемой "ВГА Изюмского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что коллаборант контролировал хозяйственную деятельность коммунальных предприятий в Изюме.

Мужчина заочно уведомлен о подозрении по факту коллаборационной деятельности и объявлен в розыск. Ему грозит конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, чтоСБУ задержала хакера за стриминг панорам Харькова для россиян.

Ранее правоохранители задержали в Херсоне подельника кафиров. Муж помог ФСБ убежать на левый берег Днепра на Херсонщине.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов, один из которых был личным информатором террориста Игоря Гиркина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в Украине