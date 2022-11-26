Правоохранители обнаружили в Изюме мужчину, работавшего в оккупационной "администрации" РФ

Житель Изюма (Харьковская область) после оккупации города начал сотрудничать с представителями РФ. За это он получил от них должность в фейковой "администрации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Им оказался 35-летний житель Изюма. Во время оккупации города он согласился на предложение представителей РФ и вступил в должность "заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства" так называемой "ВГА Изюмского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что коллаборант контролировал хозяйственную деятельность коммунальных предприятий в Изюме.

Мужчина заочно уведомлен о подозрении по факту коллаборационной деятельности и объявлен в розыск. Ему грозит конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.