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Правоохранители обнаружили в Изюме мужчину, работавшего в оккупационной "администрации" РФ

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Изюм, Суббота 26 ноября 2022 22:07
Правоохранители обнаружили в Изюме мужчину, работавшего в оккупационной "администрации" РФ Фото: Правоохранители обнаружили в Изюме мужчину, работавшего в оккупационной "администрации" РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Изюма (Харьковская область) после оккупации города начал сотрудничать с представителями РФ. За это он получил от них должность в фейковой "администрации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Им оказался 35-летний житель Изюма. Во время оккупации города он согласился на предложение представителей РФ и вступил в должность "заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства" так называемой "ВГА Изюмского района Харьковской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что коллаборант контролировал хозяйственную деятельность коммунальных предприятий в Изюме.

Мужчина заочно уведомлен о подозрении по факту коллаборационной деятельности и объявлен в розыск. Ему грозит конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, чтоСБУ задержала хакера за стриминг панорам Харькова для россиян.

Ранее правоохранители задержали в Херсоне подельника кафиров. Муж помог ФСБ убежать на левый берег Днепра на Херсонщине.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов, один из которых был личным информатором террориста Игоря Гиркина.

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