Правоохранители обнаружили в Изюме мужчину, работавшего в оккупационной "администрации" РФ
Житель Изюма (Харьковская область) после оккупации города начал сотрудничать с представителями РФ. За это он получил от них должность в фейковой "администрации".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"Им оказался 35-летний житель Изюма. Во время оккупации города он согласился на предложение представителей РФ и вступил в должность "заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства" так называемой "ВГА Изюмского района Харьковской области", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что коллаборант контролировал хозяйственную деятельность коммунальных предприятий в Изюме.
Мужчина заочно уведомлен о подозрении по факту коллаборационной деятельности и объявлен в розыск. Ему грозит конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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