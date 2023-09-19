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Правоохранители открыли уголовное дело из-за избиения гражданского в ТЦК во Львовской области

Иллюстративное фото: правоохранители открыли уголовное дело из-за избиения гражданского в ТЦК во Львовской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители открыли уголовное производство из-за вероятного избиения гражданского сотрудниками военкомата во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Отмечается, что инцидент произошел в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Львовской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Досудебное расследование будут проводить следователи ТУ ГБР, расположенного во Львове.

Что этому предшествовало

Сегодня в сети распространили видео, на котором видно, что якобы сотрудники военкомата во Львовской области избили гражданского. Два человека, один из которых был с оружием в руках, избивают третьего, вероятно - гражданского. При этом сам пострадавший на видео заявляет, что там его удерживают незаконно.

После этого в ТЦК заявили, что проведут служебную проверку, на данный момент военные отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств.

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Львовская областьГБРТЦК