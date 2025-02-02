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Правоохранители рассказали новые подробности убийства военного ТЦК в Пирятине

Полтава, Воскресенье 02 февраля 2025 15:15
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Правоохранители рассказали новые подробности убийства военного ТЦК в Пирятине Фото: правоохранители рассказали новые подробности убийства военного ТЦК в Пирятине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, которым везли мобилизованных. Обоим участникам преступления сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"31 января житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть", - говорится в сообщении.

Намереваясь избежать военной службы, он несколько раз звонил знакомому с Лубен и сообщал маршрут автобуса.

"Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", - отметили в Офисе генпрокурора.

Но уже через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенчанина 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное.

"Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые", - добавили прокуроры.

Объявление о подозрении

Под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры двум лицам - жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении.

В чем обвиняют подозреваемых:

  • Одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины);
  • Другому - пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Убийство военного ТЦК в Пирятине

1 февраля на заправке в Пирятине, где остановился автобус с мобилизованными, напали и убили военного ТЦК. Он входил в конвой, который сопровождал военнообязанных.

После того, как военный отказался отдать свое оружие злоумышленнику, лицо которого было скрыто балаклавой, тот выстрелил в него из ружья, которое имел при себе. Военный ТЦК погиб на месте. А стрелок вместе с одним из мобилизованных, убежал. Но скоро их задержали правоохранители.

На убийство военнослужащего ТЦК уже отреагировал командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый.

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