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Правоохранители объяснили, как действовать в случае ДТП: алгоритм

Фото: Правоохранители объяснили, как поступать в случае ДТП (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Дорожно-транспортные происшествия случаются едва ли не каждый день, а приход жары может привести к новым проблемам на дороге. Однако даже при ДТП можно действовать спокойно, если знать, что делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение патрульной полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что сразу после ДТП необходимо убедиться нет травмированных, а если есть - безотлагательно начать оказание к медицинской помощи и вызвать скорую и полицию.

Если же пострадавших нет, или их состояние уже стабильное - необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, чтобы уберечь от аварии других водителей.

Когда можно составить эропротокол

Украинцы, попавшие в ДТП, имеют возможность воспользоваться европротоколом, если:

  • в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;
  • имеющееся согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов;
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Однако если хотя бы одно из этих условий не выполнено, позвоните в полицию.

"Следует помнить, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства происшествия", - напомнили правоохранители.

Напомним, что сегодня в Киеве автомобиль Toyota врезался в автомобили, перед этим попавшие в ДТП. Подробности тройной аварии можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что этой весной в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин.

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